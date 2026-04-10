Termine Unternehmen FRA Sodexo Halbjahreszahlen Termine Konjunktur DEU Verbraucherpreise 3/26 AUT Industrieproduktion 2/26 ITA Industrieproduktion 2/26 USA Verbraucherpreise 3/26 USA Realeinkommen 3/26 USA Auftragseingang Industrie 2/26 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 RUS BIP Q4/25 RUS Verbraucherpreise 3/26 DEU Die Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Tochter Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 0.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen.

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