Termine Unternehmen
      FRA Sodexo Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur
      DEU Verbraucherpreise 3/26 
      AUT Industrieproduktion 2/26
      ITA Industrieproduktion 2/26
      USA Verbraucherpreise 3/26
      USA Realeinkommen 3/26
      USA Auftragseingang Industrie 2/26
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 
      RUS BIP Q4/25
      RUS Verbraucherpreise 3/26
      DEU Die Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Lufthansa und der 
          Tochter Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist 
          von 0.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen.

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(AWP)