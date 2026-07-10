Termine Unternehmen
      DEU Porsche AG Pre-Close-Call Q2
      DEU Volkswagen inklusive Audi, Absatz Q2/26 und 1. Halbjahr
      DEU BMW Pre-Close-Call Q2
      USA Delta Air Lines Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Verbraucherpreise 6/26 
      DEU Inlandstourismus 5/26
      ITA Industrieproduktion 5/26
      EUR Treffen der EU-Finanzminister
      EUR Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
      DEU Bundestag und Bundesrat entscheiden über Gebäudemodernisierungsgesetz
      BEL Treffen der EU-Finanzminister
      IRL Informelles Treffen der für Wettbewerb zuständigen Minister der EU-
          Staaten

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(AWP)