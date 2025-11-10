Termine Unternehmen
      DEU Hannover Rück Q3-Zahlen 
      USA Tyson Foods Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      EUR Sentix Investorvertrauen 11/25
      DEU Online-Pk Bitkom zu Rechenzentren in Deutschland: Markt und Ausblick 
          mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder
      BRA Beginn 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen , Belém
      COL Abschluss des EU-Lateinamerika-Gipfels in Kolumbien, Santa Marta
      USA US-Präsident Donald Trump empfängt Syriens Übergangspräsidenten Ahmed 
          al-Scharaa im Weissen Haus

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)