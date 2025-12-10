Termine Unternehmen
      DEU Tui Jahreszahlen 
      SWE Husqvarna Capital Markets Day
      DEU Verband der Chemischen Industrie , Jahres-Pk, Frankfurt/M.
      NLD Aegon Capital Markets Day
      DEU Deutsche Börse Capital Markets Day
      USA Adobe Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      ITA Industrieproduktion 10/25
      USA Beschäftigungskostenindex Q3/25
      USA EIA Ölbericht 
      RUS Verbraucherpreise 11/25
      USA Fed Zinsentscheid 
      DEU Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026  
          mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and 
          Listing Services bei EY
      DEU BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen 
          Herabsetzung der Rente
      LUX Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an 
          portugiesische Fluggesellschaft
      LUX Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel
      DEU Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu 
          Telekommunikation und Post
      BEL EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas 
          Stromnetze, Brüssel
      CHN EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, 
          Peking
      DEU Deutsche Bahn Aufsichtsratssitzung

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)