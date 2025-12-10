Termine Unternehmen DEU Tui Jahreszahlen SWE Husqvarna Capital Markets Day DEU Verband der Chemischen Industrie , Jahres-Pk, Frankfurt/M. NLD Aegon Capital Markets Day DEU Deutsche Börse Capital Markets Day USA Adobe Q4-Zahlen Termine Konjunktur ITA Industrieproduktion 10/25 USA Beschäftigungskostenindex Q3/25 USA EIA Ölbericht RUS Verbraucherpreise 11/25 USA Fed Zinsentscheid DEU Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026 mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY DEU BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen Herabsetzung der Rente LUX Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an portugiesische Fluggesellschaft LUX Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel DEU Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu Telekommunikation und Post BEL EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel CHN EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking DEU Deutsche Bahn Aufsichtsratssitzung

