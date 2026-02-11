Termine Unternehmen DEU Siemens Energy Q1-Zahlen NLD ABN Amro Jahreszahlen NLD Randstad Jahreszahlen NLD Heineken Jahreszahlen AUT Bawag Group Jahreszahlen DEU TKMS Q1-Zahlen DEU Thyssenkrupp Nucera Q1-Zahlen DEU Commerzbank Jahreszahlen AUT Voestalpine Q3-Zahlen DEU Douglas Q1-Zahlen FRA Totalenergies Jahreszahlen FRA Dassault Systemes Jahreszahlen NLD Ahold Delhaize Jahreszahlen USA McDonald's Q4-Zahlen USA Kraft Heinz Q4-Zahlen USA T-Mobile US Q4-Zahlen FRA EssilorLuxottica Jahreszahlen FRA Michelin Jahreszahlen DEU Deutsche Börse Jahreszahlen ITA Banca Generali Jahreszahlen Termine Konjunktur ITA Industrieproduktion 12/25 USA Realeinkommen 1/26 USA Arbeitsmarktbericht 1/26 DEU Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M. DEU Zweitägige «Frankfurt Digital Finance» Konferenz der europäischen Finanzindustrie DEU «Factory of the Future» - GEA eröffnet Pharma- und Kompetenzzentrum Gefriertrocknung u.a. mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur , Elsdorf DEU Online-Pk Bitkom e.V. «Hybride Angriffe: Wie gut vorbereitet ist die deutsche Wirtschaft» BEL Gipfeltreffen der europäischen Industrie mit Staats- und Regierungschefs der EU - Hinweis JPN Feiertag - Börse geschlossen

