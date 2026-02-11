Termine Unternehmen
      DEU Siemens Energy Q1-Zahlen 
      NLD ABN Amro Jahreszahlen
      NLD Randstad Jahreszahlen
      NLD Heineken Jahreszahlen
      AUT Bawag Group Jahreszahlen
      DEU TKMS Q1-Zahlen 
      DEU Thyssenkrupp Nucera Q1-Zahlen 
      DEU Commerzbank Jahreszahlen 
      AUT Voestalpine Q3-Zahlen
      DEU Douglas Q1-Zahlen 
      FRA Totalenergies Jahreszahlen
      FRA Dassault Systemes Jahreszahlen
      NLD Ahold Delhaize Jahreszahlen
      USA McDonald's Q4-Zahlen
      USA Kraft Heinz Q4-Zahlen
      USA T-Mobile US Q4-Zahlen 
      FRA EssilorLuxottica Jahreszahlen
      FRA Michelin Jahreszahlen
      DEU Deutsche Börse Jahreszahlen
      ITA Banca Generali Jahreszahlen

Termine Konjunktur
      ITA Industrieproduktion 12/25
      USA Realeinkommen 1/26
      USA Arbeitsmarktbericht 1/26
      DEU Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.
      DEU Zweitägige «Frankfurt Digital Finance» Konferenz der europäischen 
          Finanzindustrie
      DEU «Factory of the Future» - GEA eröffnet Pharma- und Kompetenzzentrum 
          Gefriertrocknung u.a. mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur , Elsdorf
      DEU Online-Pk Bitkom e.V. «Hybride Angriffe: Wie gut vorbereitet ist die 
          deutsche Wirtschaft»
      BEL Gipfeltreffen der europäischen Industrie mit Staats- und 
          Regierungschefs der EU

- Hinweis
      JPN Feiertag - Börse geschlossen

