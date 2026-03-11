Termine Unternehmen
      DEU Henkel Jahreszahlen 
      DEU Klöckner & Co Jahreszahlen 
      DEU Wacker Chemie Jahreszahlen 
      ITA Telecom Italia Jahreszahlen
      DEU Rheinmetall Jahreszahlen 
      DEU Porsche AG Jahreszahlen 
      ESP Inditex Jahreszahlen
      DEU Uniper Jahreszahlen 
      GBR Legal + General Group Legal + General Group, Jahreszahlen
      NLD ABN Amro Jahreszahlen
      NLD Wolters Kluwer Geschäftsbericht

Termine Konjunktur
      DEU Verbraucherpreise 2/26 
      DEU Arbeitskostenindex Q4/25
      DEU DIW-Konjunkturbarometer
      USA Verbraucherpreise 2/26
      USA Realeinkommen 2/26
      USA EIA-Ölbericht
      DEU Online-Pk Bitkom zur «Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-
          Präsident Ralf Wintergerst
      AUT Opec Ölmarktbericht Monat
      CHN Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)