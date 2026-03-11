Termine Unternehmen DEU Henkel Jahreszahlen DEU Klöckner & Co Jahreszahlen DEU Wacker Chemie Jahreszahlen ITA Telecom Italia Jahreszahlen DEU Rheinmetall Jahreszahlen DEU Porsche AG Jahreszahlen ESP Inditex Jahreszahlen DEU Uniper Jahreszahlen GBR Legal + General Group Legal + General Group, Jahreszahlen NLD ABN Amro Jahreszahlen NLD Wolters Kluwer Geschäftsbericht Termine Konjunktur DEU Verbraucherpreise 2/26 DEU Arbeitskostenindex Q4/25 DEU DIW-Konjunkturbarometer USA Verbraucherpreise 2/26 USA Realeinkommen 2/26 USA EIA-Ölbericht DEU Online-Pk Bitkom zur «Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom- Präsident Ralf Wintergerst AUT Opec Ölmarktbericht Monat CHN Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses

