Termine Unternehmen
      DEU Sennheiser Jahres-Pk, Wedemark
      DEU IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026
      USA Honeywell Investor Day
      USA Adobe Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26
      EUR EZB Zinsentscheid 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Erzeugerpreise 5/26
      LUX Schlussanträge am EuGH im Streit um Informationen zu Corona-Impfstoff-
          Verträgen der EU-Kommission
      DEU Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der 
          ostdeutschen Länder unter Berliner Vorsitz, Berlin-Schönefeld

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(AWP)