Termine Unternehmen DEU Fraport Verkehrszahlen 6/25 NOR Storebrand Q2-Zahlen NOR DNB ASA Q2-Zahlen Termine Konjunktur GBR BIP 5/25 GBR Industrieproduktion 5/25 GBR Handelsbilanz 5/25 DEU Grosshandelspreise 6/25 DEU Insolvenzen 4/256 und Schnellindikator 6/25 FRA Verbraucherpreise 6/25 FRA IEA Ölmarktbericht DEU Bundesrat - mit Entscheidung über milliardenschwere Steuerentlastungen DNK 2. Tag Informelles Treffen der EU-Umweltminister RUS Russlands Aussenminister Sergej Lawrow zu Verhandlungen in Nordkorea

