Termine Unternehmen NLD TomTom Q3-Zahlen DEU Deutsche Telekom Kapitalmarkttag DEU Volkswagen Group Q3-Auslieferungen USA Blackrock Q3-Zahlen USA Bank of New York Mellon Q3-Zahlen USA JP Morgan Q3-Zahlen USA Wells Fargo Q3-Zahlen USA Fastenal Q3-Zahlen Termine Konjunktur DEU Verbraucherpreise 9/24 GBR BIP Industrieproduktion, Handelsbilanz 8/24 USA Erzeugerpreise 9/24 USA Universität Michigan Stimmungsindex 10/24 DEU Veranstaltung Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. zu «Wie kann eine erfolgreiche Wirtschaftswende gelingen?» u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und ZDH-Präsident Jörg Dittrich NOR Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben DEU Fortsetzung Fachkongress Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft «Treffpunkt Netze 2024» zur Netztransformation UKR Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Deutschland NOR NA - Hinweis HKG Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.