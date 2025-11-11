Termine Unternehmen DEU TAG Immobilien Q3-Zahlen DEU Munich Re Q3-Zahlen DEU Ströer Q3-Zahlen DEU K+S K+S, Q3-Zahlen DEU Fraport 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) DEU Ionos Q3-Zahlen JPN Sony Q2-Zahlen DEU Porsche Automobil Holding Q3-Zahlen DEU Deutsche Wohnen Q3-Zahlen GBR Vodafone Halbjahreszahlen DEU Verband der Chemischen Industrie , Q3-Bericht JPN Softbank Q2-Zahlen NOR Telenor Capital Markets Day SWE SKF Capital Markets Day USA Boeing Auslieferungen 10/25 USA AMD 2025 Financial Analyst Day DEU Biontech Research and Development Day DEU Hensoldt Capital Markets Day Termine Konjunktur GBR Arbeitslosenzahlen 9/25 GBR Verbraucherpreise 10/25 DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25 DEU Destatis: Inlandstourismus 9/25 DEU Pk Google zum «Investitionsplan für Deutschland» mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém CDN Treffen der G7-Aussenminister in Kanada

