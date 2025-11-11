Termine Unternehmen
      DEU TAG Immobilien Q3-Zahlen
      DEU Munich Re Q3-Zahlen 
      DEU Ströer Q3-Zahlen 
      DEU K+S K+S, Q3-Zahlen
      DEU Fraport 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      DEU Ionos Q3-Zahlen
      JPN Sony Q2-Zahlen
      DEU Porsche Automobil Holding Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Wohnen Q3-Zahlen
      GBR Vodafone Halbjahreszahlen
      DEU Verband der Chemischen Industrie , Q3-Bericht
      JPN Softbank Q2-Zahlen
      NOR Telenor Capital Markets Day
      SWE SKF Capital Markets Day
      USA Boeing Auslieferungen 10/25
      USA AMD 2025 Financial Analyst Day
      DEU Biontech Research and Development Day
      DEU Hensoldt Capital Markets Day

Termine Konjunktur
      GBR Arbeitslosenzahlen 9/25
      GBR Verbraucherpreise 10/25
      DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25
      DEU Destatis: Inlandstourismus 9/25
      DEU Pk Google zum «Investitionsplan für Deutschland» mit 
          Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin
      BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
      CDN Treffen der G7-Aussenminister in Kanada

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)