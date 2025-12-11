Termine Unternehmen DEU Fraport Verkehrszahlen 11/24 DEU Carl Zeiss Meditec Jahreszahlen DEU Schott Pk zum Geschäftsjahr 2025 , Mainz DEU Munich Re Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre DEU Deutsche Börse Telefonkonferenz anlässlich ihres Kapitalmarkttages vom 10.12.25 DEU Digitales BASF Research Presse Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen GBR Smith & Nephew, Capital Markets Day USA Weyerhaeuser Investor Day FRA BNP Paribas Capital Markets Day FRA Schneider Electric Capital Markets Day USA Ciena Corporation Q4-Zahlen USA Costco Wholesale Q1-Zahlen USA Broadcom Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25 ITA Arbeitslosenquote Q3/25 FRA IEA Monatsbericht Ölmarkt DEU Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle , Konjunkturprognose DEU Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe DEU Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zu «Von der Krise zur Wende? Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen» DEU Online-Pressegespräch Europäische Zentralbank zur Vorstellung des Abschlussberichts der «High Level Task Force on Simplification» DEU Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding BEL Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel DEU Auftaktveranstaltung Chemieagenda 2045 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und VCI-Präsident Markus Steilemann USA US-Zensusbüro gibt Zahlen zur Weltbevölkerung bekannt

