Termine Unternehmen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 11/24
      DEU Carl Zeiss Meditec Jahreszahlen
      DEU Schott Pk zum Geschäftsjahr 2025 , Mainz
      DEU Munich Re Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre
      DEU Deutsche Börse Telefonkonferenz  
          anlässlich ihres Kapitalmarkttages vom 10.12.25
      DEU Digitales BASF Research Presse Briefing zu den neuesten Entwicklungen 
          und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen
      GBR Smith & Nephew, Capital Markets Day
      USA Weyerhaeuser Investor Day
      FRA BNP Paribas Capital Markets Day
      FRA Schneider Electric Capital Markets Day
      USA Ciena Corporation Q4-Zahlen
      USA Costco Wholesale Q1-Zahlen
      USA Broadcom Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25
      ITA Arbeitslosenquote Q3/25
      FRA IEA Monatsbericht Ölmarkt
      DEU Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle , 
          Konjunkturprognose
      DEU Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      DEU Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zu «Von der Krise zur Wende? 
          Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen»
      DEU Online-Pressegespräch Europäische Zentralbank  zur Vorstellung 
          des Abschlussberichts der «High Level Task Force on Simplification»
      DEU Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und 
          Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 
          mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding
      BEL Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
      DEU Auftaktveranstaltung Chemieagenda 2045 u.a. mit 
          Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und VCI-Präsident Markus Steilemann
      USA US-Zensusbüro gibt Zahlen zur Weltbevölkerung bekannt

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)