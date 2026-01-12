Termine Unternehmen
      ESP Repsol Q4-Umsatz
      DEU Volkswagen Konzern Auslieferungen 2025
      FRA Airbus Aufträge und Auslieferungen 2025 

Termine Konjunktur
      DEU Insolvenzen Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025
      EUR Sentix-Investorvertrauen 1/26
      DEU/IND Bundeskanzler Friedrich Merz  besucht Indien
      USA Treffen internationaler Finanzminister zu kritischen Rohstoffen u.a. 
          mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil , Washington

- Hinweis
      JPN Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)