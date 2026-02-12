Termine Unternehmen DEU Fraport Verkehrszahlen 1/26 DEU Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen BEL KBC Group Jahreszahlen BEL Anheuser-Busch InBev Jahreszahlen DEU Mercedes-Benz-Group Jahreszahlen (8.00 Pk, 10.45 Call für Medien und Analysten) DEU Thyssenkrupp Q1-Zahlen FRA Legrand Jahreszahlen NLD Adyen Jahreszahlen JPN Softbank Q3-Zahlen GBR British American Tobacco Jahreszahlen FRA Hermes Jahreszahlen GBR Unilever Jahreszahlen GBR Relx Jahreszahlen JPN Nissan Motor Q3-Zahlen DEU Deutsche Börse Bilanz-Pk FRA L' Oréal Jahreszahlen USA Expedia Q4-Zahlen USA AirBnB Q4-Zahlen USA Applied Materials Q1-Zahlen USA PG&E Q4-Zahlen USA Baxter International Q4-Zahlen USA Coinbase Global Q4-Zahlen DEU Birkenstock Q1-Zahlen FRA Unibail-Rodamco-Westfield Jahreszahlen USA FedEx Investor Day Termine Konjunktur GBR Im- und Exporte Q4/25 GBR Industrieproduktion 12/25 GBR Handelsbilanz 12/25 GBR BIP Q4/25 GBR Privatkonsum Q4/25 GBR Staatsausgaben Q4/25 GBR BIP 12/25 FRA IEA-Ölmarktbericht USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Wiederverkäufe Häuser 1/26 DEU Leistungsbilanz 12/25 DEU Einweihung neues Diagnostik-Innovationszentrum von Roche Diagnostics mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrind, Penzberg DEU Streik der Lufthansa-Crews - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik.

