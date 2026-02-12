Termine Unternehmen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 1/26
      DEU Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen 
      BEL KBC Group Jahreszahlen
      BEL Anheuser-Busch InBev Jahreszahlen
      DEU Mercedes-Benz-Group Jahreszahlen (8.00 Pk, 10.45 Call für Medien und 
          Analysten)
      DEU Thyssenkrupp Q1-Zahlen 
      FRA Legrand Jahreszahlen
      NLD Adyen Jahreszahlen
      JPN Softbank Q3-Zahlen
      GBR British American Tobacco Jahreszahlen
      FRA Hermes Jahreszahlen
      GBR Unilever Jahreszahlen
      GBR Relx Jahreszahlen
      JPN Nissan Motor Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Börse Bilanz-Pk 
      FRA L' Oréal Jahreszahlen
      USA Expedia Q4-Zahlen
      USA AirBnB Q4-Zahlen
      USA Applied Materials Q1-Zahlen
      USA PG&E Q4-Zahlen
      USA Baxter International Q4-Zahlen
      USA Coinbase Global Q4-Zahlen
      DEU Birkenstock Q1-Zahlen
      FRA Unibail-Rodamco-Westfield Jahreszahlen
      USA FedEx Investor Day

Termine Konjunktur
      GBR Im- und Exporte Q4/25 
      GBR Industrieproduktion 12/25
      GBR Handelsbilanz 12/25
      GBR BIP Q4/25 
      GBR Privatkonsum Q4/25 
      GBR Staatsausgaben Q4/25 
      GBR BIP 12/25
      FRA IEA-Ölmarktbericht
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Wiederverkäufe Häuser 1/26
      DEU Leistungsbilanz 12/25
      DEU Einweihung neues Diagnostik-Innovationszentrum von Roche Diagnostics 
          mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesforschungsministerin 
          Dorothee Bär sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrind, Penzberg
      DEU Streik der Lufthansa-Crews - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag 
          Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik.

