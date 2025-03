Termine Unternehmen LUX Grand City Properties Jahreszahlen DEU Wacker Chemie Jahreszahlen DEU Klöckner & Co Jahreszahlen DEU Brenntag Jahreszahlen DEU Mercedes-Benz Geschäftsbericht DEU Rheinmetall Jahreszahlen ESP Inditex Jahreszahlen DEU Porsche AG Jahreszahlen GBR Ferrexpo Jahreszahlen DEU Puma Jahreszahlen DEU VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2024 vor Berlin USA Adobe Q1-Zahlen Termine Konjunktur JPN Erzeugerpreise 2/25 ESP Einzelhandelsumsatz 1/25 USA Verbraucherpreise 2/25 USA Realeinkommen 2/25 USA EIA-Ölbericht DEU Konferenz »The ECB and Its Watchers» mit einer Eröffnungsrede von EZB- Präsidentin Christine Lagarde sowie weiteren EZB-Ratsmitgliedern, Frankfurt

