Termine Unternehmen DEU Fraport Verkehrszahlen 2/26 DEU Grenke Jahreszahlen DEU Zalando Jahreszahlen DEU Brenntag Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) DEU K+S K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) DEU Siltronic Jahreszahlen ITA Generali Group Jahreszahlen DEU BMW Jahreszahlen DEU Daimler Truck Q4-Zahlen DEU Hannover Rück Jahreszahlen GBR Helios Towers Q4-Zahlen LUX RTL Jahreszahlen DEU Volkswagen Kernmarke Jahres-Pk FRA Vivendi Jahreszahlen USA Adobe Q1-Zahlen DEU Deutsche Bank Geschäftsbericht Termine Konjunktur DEU ifo-Konjunkturprognose Früjahr USA Handelsbilanz 1/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Baubeginne- und genehmigungen 1/26 LUX Schlussanträge am EuGH zum Euro-Zinsderivate-Kartell DEU IWH Konjunkturprognose Frühjahr FRA IEA Ölmarktbericht DEU Pk Zukunftsquote 2025 - eine aktuelle Berechnung zum Haushalt vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und dem WWF Deutschland DEU Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M. DEU Beginn eines zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa CHN Ende des chinesischen Volkskongresses

