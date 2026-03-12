Termine Unternehmen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 2/26
      DEU Grenke Jahreszahlen 
      DEU Zalando Jahreszahlen 
      DEU Brenntag Jahreszahlen  (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 
          Analystencall)
      DEU K+S K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.30 Bilanz-Pk, 15.00 
          Analystencall)
      DEU Siltronic Jahreszahlen 
      ITA Generali Group Jahreszahlen
      DEU BMW Jahreszahlen 
      DEU Daimler Truck Q4-Zahlen 
      DEU Hannover Rück Jahreszahlen 
      GBR Helios Towers Q4-Zahlen
      LUX RTL Jahreszahlen 
      DEU Volkswagen Kernmarke Jahres-Pk 
      FRA Vivendi Jahreszahlen
      USA Adobe Q1-Zahlen
      DEU Deutsche Bank Geschäftsbericht

Termine Konjunktur
      DEU ifo-Konjunkturprognose Früjahr
      USA Handelsbilanz 1/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Baubeginne- und genehmigungen 1/26
      LUX Schlussanträge am EuGH zum Euro-Zinsderivate-Kartell
      DEU IWH Konjunkturprognose Frühjahr
      FRA IEA Ölmarktbericht
      DEU Pk Zukunftsquote 2025 - eine aktuelle Berechnung zum Haushalt vom 
          Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung  und dem WWF Deutschland
      DEU Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche 
          im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.
      DEU Beginn eines zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa
      CHN Ende des chinesischen Volkskongresses

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)