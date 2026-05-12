Termine Unternehmen
      JPN Mazda Motor Jahreszahlen
      DEU TAG Immobilien Q1-Zahlen 
      DEU Thyssenkrupp Q2-Zahlen 
      DEU Siemens Energy Q2-Zahlen 
      DEU Deutsche Pfandbriefbank Q1-Zahlen 
      BEL KBC Group Q1-Zahlen
      DEU Thyssenkrupp Nucera Q2-Zahlen 
      DEU United Internet Q1-Zahlen
      DEU Bayer Q1-Zahlen 
      DEU Salzgitter Q1-Zahlen 
      DEU Jenoptik Q1-Zahlen 
      DEU Scout24 Capital Market Day
      DEU Uniper Q1-Zahlen 
      DEU Munich Re Q1-Zahlen 
      GBR Vodafone Group Jahreszahlen
      ITA De Longhi Q1-Zahlen
      USA Boeing Auslieferungen 4/26

Termine Konjunktur
      JPN CI-Index: Frühindikatoren 3/26 
      DEU Verbraucherpreise 4/26 
      DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26
      USA Verbraucherpreise 4/26
      USA Realeinkommen 4/26
      DEU Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-
          Kartell, Karlsruhe
      LUX Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur EU- Einstufung von TikTok als 
          Torwächter
      DEU Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.
      CYP Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-
          Abendessen, Nikosia

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(AWP)