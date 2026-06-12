Termine Unternehmen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 5/26
      USA IPO: SpaceX Börsengang

Termine Konjunktur
      JPN Industrieproduktion 4/26 
      JPN Kapazitätsauslastung 4/26
      JPN Dienstleistungsindex 4/26
      GBR Industrieproduktion 4/26
      GBR Handelsbilanz 4/26
      GBR BIP 4/26
      DEU Verbraucherpreise 5/26 
      DEU Insolvenzen 3/26
      DEU Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit:
      FRA Verbraucherpreise 5/26 
      ESP Verbraucherpreise 5/26 
      DEU Bundesbank Bundesbank legt halbjährliche Konjunkturprognose für 
          Deutschland vor
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 
      DEU Mitgliederversammlung des Bundesarbeitgeberverbands Chemie  mit 
          Rede von Ministerpräsident Markus Söder 
      LUX Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg
      DEU Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung  - Besuch 
          Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Berlin-Schönefeld

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(AWP)