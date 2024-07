Termine Unternehmen NOR Aker ASA Q2-Zahlen NOR Storebrand Q2-Zahlen SWE Ericsson Q2-Zahlen USA J.P. Morgan Chase & Co Q2-Zahlen USA Fastenal Q2-Zahlen USA Wells Fargo Q2-Zahlen USA Bank of New York Mellon Q2-Zahlen USA Citigroup Q2-Zahlen Termine Konjunktur JPN Industrieproduktion 5/24 JPN Kapazitätsauslastung 5/24 SWE Verbraucherpreise 6/24 DEU Insolvenzen 4/24 DEU Grosshandelspreise 6/24 FRA Verbraucherpreise 6/24 ESP Verbraucherpreise 6/24 USA Erzeugerpreise 6/24 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 CHN Handelsbilanz 6/24 DEU Grossbrauerei Veltins gibt Halbjahreszahlen verbunden mit Einschätzung zum deutschen Biermarkt bekannt Meschede-Grevenstein DEU Übergabe der Berichte der Expertenkommissionen «Bürgernahe Einkommensteuer» und «Vereinfachte Unternehmensteuer» DEU Fortsetzung zweitägiger EuroMinds-Wirtschaftsgipfel 2024 DEU/JPN Besuch des Ministerpräsidenten von Japan, Fumio Kishida EUR Informelles Treffen der EU-Umweltminister und -Ministerinnen 2. Tag DEU Apple startet Verkauf der Computerbrille Vision Pro in Deutschland

