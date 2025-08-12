Termine Unternehmen DEU TAG Immobilien Q2-Zahlen DEU K+S K+S, Q2-Zahlen DEU Schott Pharma AG & Co KGaA Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) DEU Hannover Rück Q2-Zahlen USA Boeing Termine Konjunktur AUS Notenbank Zinsentscheid GBR Arbeitslosenquote 6/25 DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25 USA Verbraucherpreise 7/25 USA Federal Budget Balance 7/25 CHN/USA Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.