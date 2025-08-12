Termine Unternehmen
      DEU TAG Immobilien Q2-Zahlen
      DEU K+S K+S, Q2-Zahlen 
      DEU Schott Pharma AG & Co KGaA Q3-Zahlen  (11.00 h Presse- 
          und Analystenkonferenz)
      DEU Hannover Rück Q2-Zahlen 
      USA Boeing 

Termine Konjunktur
      AUS Notenbank Zinsentscheid
      GBR Arbeitslosenquote 6/25
      DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25
      USA Verbraucherpreise 7/25
      USA Federal Budget Balance 7/25
      CHN/USA Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn 
          sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)