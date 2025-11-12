Termine Unternehmen NLD ABN Amro Q3-Zahlen DEU Eon Q3-Zahlen DEU Brenntag Q3-Zahlen DEU RWE Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) DEU LEG Immobilien Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) DEU Infineon Q4-Zahlen DEU Bayer Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) AUT Voestalpine Q2-Zahlen DEU Elringklinger Q3-Zahlen DEU Jenoptik 9Monatszahlen DEU Jungheinrich Q3-Zahlen TWN Foxconn Q3-Zahlen USA Moderna ausserordentliche Hauptversammlung USA Chevron Investor Day USA Cisco Q1-Zahlen IRL Flutter Entertainment Q3-Zahlen ITA De Longhi Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 DEU Verbraucherpreise 10/25 DEU Grosshandelspreise 10/25 ITA Industrieproduktion 9/25 USA MBA Hypothekenanträge ROU Zentralbank Zinsentscheid DEU Helaba-Webkonferenz "Märkte und Trends 2026: Weltwirtschaft - Die Karten werden neu gemischt". Chefvolkswirtin, Dr. Gertrud Rosa Traud, stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor. DEU Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M. DEU «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin DEU Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin BEL Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

