Termine Unternehmen
      NLD ABN Amro Q3-Zahlen
      DEU Eon Q3-Zahlen 
      DEU Brenntag Q3-Zahlen 
      DEU RWE Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      DEU LEG Immobilien Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      DEU Infineon Q4-Zahlen 
      DEU Bayer Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      AUT Voestalpine Q2-Zahlen
      DEU Elringklinger Q3-Zahlen 
      DEU Jenoptik 9Monatszahlen 
      DEU Jungheinrich Q3-Zahlen
      TWN Foxconn Q3-Zahlen
      USA Moderna ausserordentliche Hauptversammlung
      USA Chevron Investor Day
      USA Cisco Q1-Zahlen
      IRL Flutter Entertainment Q3-Zahlen
      ITA De Longhi Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 
      DEU Verbraucherpreise 10/25 
      DEU Grosshandelspreise 10/25
      ITA Industrieproduktion 9/25
      USA MBA Hypothekenanträge 
      ROU Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Helaba-Webkonferenz "Märkte und Trends 2026: Weltwirtschaft - Die 
          Karten werden neu gemischt". Chefvolkswirtin, Dr. Gertrud Rosa Traud, 
          stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor.
      DEU Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.
      DEU «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin
      DEU Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin
      BEL Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
      BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

