Termine Unternehmen
      FRA Capgemini Jahreszahlen
      FRA Safran Jahreszahlen
      NOR Norsk Hydro Q4-Zahlen
      DEU Jenoptik Jahreszahlen
      GBR Natwest Jahreszahlen
      GBR Lloyds Banking Group Jahreszahlen 
      USA Moderna Q4-Zahlen
      DEU Hornbach Pre Close Call «Trading Statement»

Termine Konjunktur
      DEU Grosshandelspreise 1/26
      EUR Handelsbilanz 12/25
      EUR BIP Q4/25 
      EUR Beschäftigung Q4/25 
      RUS Zentralbank Zinsentscheid
      USA Verbraucherpreise 1/26
      USA Realeinkommen 1/26
      EUR Fitch Ratingergbnis Italien
      LUX Eurostat veröffentlicht Daten zu LNG-Importen aus Russland Jahr 2025

