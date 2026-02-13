Termine Unternehmen FRA Capgemini Jahreszahlen FRA Safran Jahreszahlen NOR Norsk Hydro Q4-Zahlen DEU Jenoptik Jahreszahlen GBR Natwest Jahreszahlen GBR Lloyds Banking Group Jahreszahlen USA Moderna Q4-Zahlen DEU Hornbach Pre Close Call «Trading Statement» Termine Konjunktur DEU Grosshandelspreise 1/26 EUR Handelsbilanz 12/25 EUR BIP Q4/25 EUR Beschäftigung Q4/25 RUS Zentralbank Zinsentscheid USA Verbraucherpreise 1/26 USA Realeinkommen 1/26 EUR Fitch Ratingergbnis Italien LUX Eurostat veröffentlicht Daten zu LNG-Importen aus Russland Jahr 2025
(AWP)