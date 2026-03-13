Termine Unternehmen DEU Chemieverband VCI Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA De Longhi Jahreszahlen DEU Allianz Geschäftsbericht Termine Konjunktur GBR Industrieproduktion 1/26 GBR Handelsbilanz 1/26 DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26 DEU Grosshandelspreise 2/26 GBR BIP 1/26 FRA Verbraucherpreise 2/26 ITA Industrieproduktion 1/26 EUR Industrieproduktion 1/26 USA Private Einkommen und Ausgaben 1/26 USA BIP Q4/25 USA Auftragsengang langlebiger Güter 1/26 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 FRA Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj DEU/NOR Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen DEU Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa

