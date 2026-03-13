Termine Unternehmen
      DEU Chemieverband VCI Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.
      ITA De Longhi Jahreszahlen
      DEU Allianz Geschäftsbericht

Termine Konjunktur
      GBR Industrieproduktion 1/26
      GBR Handelsbilanz 1/26
      DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26
      DEU Grosshandelspreise 2/26
      GBR BIP 1/26
      FRA Verbraucherpreise 2/26 
      ITA Industrieproduktion 1/26
      EUR Industrieproduktion 1/26
      USA Private Einkommen und Ausgaben 1/26
      USA BIP Q4/25 
      USA Auftragsengang langlebiger Güter 1/26
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 
      FRA Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten 
          Selenskyj
      DEU/NOR Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen
      DEU Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)