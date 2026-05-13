Termine Unternehmen
      DEU Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day
      DEU Brenntag Q1-Zahlen
      DEU Tui Q2-Zahlen 
      DEU Deutsche Telekom Q1-Zahlen 
      DEU Eon Q1-Zahlen
      DEU Merck KGaA Q1-Zahlen 
      DEU Allianz Q1-Zahlen 
      DEU Siemens Q2-Zahlen 
      DEU LEG Immobilien Q1-Zahlen
      DEU Grenke Q1-Zahlen 
      DEU Bilfinger Q1-Zahlen 
      DEU SMA Solar Q1-Zahlen
      DEU RWE Q1-Zahlen 
      AUT Wienerberger Q1-Zahlen
      NLD ABN Amro Q1-Zahlen
      DEU ProSiebenSat.1 Q1-Zahlen
      DEU Auto1 Group Q1-Zahlen
      DEU Talanx Q1-Zahlen 
      FRA Alstom Jahreszahlen
      FRA Vallourec Q1-Zahlen
      DEU HHLA Q1-Zahlen
      DEU Porsche Automobil Holding Q1-Zahlen
      AUT Verbund Q1-Zahlen
      LUX RTL Q1-Zahlen
      DEU Bertelsmann Q1-Zahlen
      JPN Softbank Jahreszahlen
      JPN Nissan Motor Jahreszahlen
      DEU Birkenstock Q2-Zahlen
      CHN Alibaba Jahreszahlen und Q1-Zahlen
      USA Cisco Systems Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Grosshandelspreise 4/26
      FRA Verbraucherpreise 4/26 
      EUR Verbraucherpreise 4/26 
      EUR Industrieproduktion 3/26
      USA Erzeugerpreise 4/26
      USA EIA Ölbericht 
      DEU Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen 
          Euro, Kiel
      CYP Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia
      FRA Internationale Energieagentur  legt Ölmarkt-Bericht für Mai vor

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(AWP)