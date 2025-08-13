Termine Unternehmen LUX Grand City Properties Halbjahreszahlen DEU Fraport Verkehrszahlen 7/24 DEU Eon Q2-Zahlen DEU Evotec Q2-Zahlen DEU Ströer Q2-Zahlen DEU Brenntag Q2-Zahlen DEU Thyssenkrupp Nucera Q3-Zahlen (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk) AUT Wienerberger Q2-Zahlen DEU Tui Q3-Zahlen DEU Renk Q2-Zahlen DNK Vestas Q2-Zahlen DEU Porsche Automobil Holding Q2-Zahlen USA Cisco Systems Q4-Zahlen DEU Prosiebensat1 Ende der Andienungsfrist an tschechischen Grossaktionär PPF Termine Konjunktur JPN Erzeugerpreise 7/25 JPN Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 DEU Verbraucherpreise 7/25 DEU Grosshandelspreise 7/25 ESP Verbraucherpreise 7/25 USA MBA Hypothekenanträge UsA EIA Ölbericht RUS BIP Q2/25 RUS Verbraucherpreise 7/25 -

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.