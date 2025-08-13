Termine Unternehmen
      LUX Grand City Properties Halbjahreszahlen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 7/24
      DEU Eon Q2-Zahlen 
      DEU Evotec Q2-Zahlen
      DEU Ströer Q2-Zahlen 
      DEU Brenntag Q2-Zahlen 
      DEU Thyssenkrupp Nucera Q3-Zahlen  (8.00 h Analystencall, 
          10.00 h Pk)
      AUT Wienerberger Q2-Zahlen
      DEU Tui Q3-Zahlen 
      DEU Renk Q2-Zahlen 
      DNK Vestas Q2-Zahlen
      DEU Porsche Automobil Holding Q2-Zahlen
      USA Cisco Systems Q4-Zahlen
      DEU Prosiebensat1 Ende der Andienungsfrist an tschechischen Grossaktionär 
          PPF

Termine Konjunktur
      JPN Erzeugerpreise 7/25
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 
      DEU Verbraucherpreise 7/25 
      DEU Grosshandelspreise 7/25
      ESP Verbraucherpreise 7/25 
      USA MBA Hypothekenanträge 
      UsA EIA Ölbericht 
      RUS BIP Q2/25 
      RUS Verbraucherpreise 7/25
