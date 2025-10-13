Termine Unternehmen
      GBR Rio Tinto Q3-Produktionsbericht
      USA Charles Schwab Q3-Zahlen
      DEU Volkswagen Pre-Close-Call Q3

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/25
      DEU Grosshandelspreise 9/25
      DEU Insolvenzen 7/25 + Schnellindikator 9/25
      USA Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds  und der Weltbank 
          
      CHN Handelsbilanz 9/25
      SWE Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften
      SAF G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt
      DNK Informelles Treffen der EU-Handelsminister
      USA Anleihenhandel Feiertag

- Hinweis
      JPN Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)