Termine Unternehmen DEU Fraport Verkehrszahlen 10/24 NLD ABN Amro Q3-Zahlen DEU Deutsche Pfandbriefbank Q3-Zahlen DEU Heidelberger Druckmaschinen Q2-Zahlen DEU TAG Immobilien Q3-Zahlen DEU Allianz Q3-Zahlen AUT Voestalpine Q2-Zahlen ITA Telecom Italia Q3-Zahlen DEU RTL Q3-Zahlen DEU Bertelsmann Q3-Zahlen DEU RWE Pk zu Q3-Zahlen DEU Verband der Chemischen Industrie legt Bericht zum dritten Quartal vor DEU Porsche SE Q3-Zahlen FRA Alstom Halbjahreszahlen USA Cisco Systems Q1-Zahlen DEU Einhell Germany Q3-Zahlen FRA Nexans Capital Markets Day DEU Siemens Energy Pk Jahreszahlen Termine Konjunktur JPN Erzeugerpreise 10/24 FRA ILO-Arbeitslosenquote Q3/24 EUR Industrieproduktion 9/24 USA Verbraucherpreise 10/24 USA Realeinkommen 10/24 RUS BIP Q3/24 RUS Verbraucherpreise 10/24 EUR Fortsetzung EZB «Global Research Forum on International Macroeconomics and Finance» 2024, Frankfurt DEU Deutscher Handelskongress Berlin DEU Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Die Welt im Umbruch - was tun?», Berlin LUX Urteil des EU-Gerichts zu Vodafones Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien LUX Urteil des EU-Gerichts zum Markenstreit um Chiquita-Logo DEU Strategiedialog Automobilwirtschaft BW u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Rheinstetten USA Nach der US-Präsidentschaftswahl: Biden und Trump treffen sich im Oval Office, Washington DEU Rede Bundeskanzler Olaf Scholz bei Festveranstaltung 150 Jahre Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berlin DEU Bundestag LUX Mündliche Verhandlung zur Klage Ryanairs gegen deutsche Corona-Hilfen ASU Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen , Baku

