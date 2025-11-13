Termine Unternehmen
      LUX Grand City Properties Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Pfandbriefbank Q3-Zahlen 
      LUX SAF Holland Q3-Zahlen
      AUT Strabag Q3-Zahlen
      BEL KBC Group Q3-Zahlen
      NLD Aegon Q3-Zahlen
      DEU Merck KGaA Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      ITA Generali Group Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Telekom Q3-Zahlen 
      DEU Siemens Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, 
      DEU Bilfinger Q3-Zahlen 
      DEU Aareal Bank Q3-Zahlen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 10/25
      AUT Wienerberger Q3-Zahlen
      DEU MLP Q3-Zahlen 
      DEU Hapag-Lloyd 9Monatszahlen
      DEU HHLA 9Monatszahlen
      DEU Renk Q3-Zahlen
      FRA Alstom Halbjahreszahlen
      DEU Talanx Q3-Zahlen 
      DEU Delivery Hero Q3 Trading Update
      DEU Eckert & Ziegler Q3-Zahlen
      GBR Aviva Q3-Zahlen
      GBR Burberry Q3-Zahlen
      GBR United Utilities Halbjahreszahlen
      GBR Rolls-Royce Q3 Trading Update
      DEU EnBW Q3-Zahlen 
      DEU BayernLB Q3-Zahlen
      DEU Dekabank 9Monatszahlen
      USA Walt Disney Q4-Zahlen
      ITA Enel Q3-Zahlen
      ESP ACS Q3-Zahlen
      LUX Eurofins Scientific Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR BIP Q3/25 
      GBR Privatkonsum Q3/25 
      GBR Staatsausgaben Q3/25 
      GBR Industrieproduktion 9/25
      POL BiP Q3/25 
      FRA IEA-Ölmarktbericht
      EUR Industrieproduktion 9/25
      USA EIA-Ölbericht 
      DEU DIHK stellt World Business Outlook für den Herbst 2025 vor
      DEU Landgericht Berlin verhandelt Milliarden-Klage von Idealo gegen Google
      DEU Online-Pk Bitkom «Gipfel zur digitalen Souveränität»
      DEU EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der 
          Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank , Claudia Buch, Frankfurt
      DEU Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 
          2026, Berlin
      BEL Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
      BEL Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel
      BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

