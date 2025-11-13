Termine Unternehmen LUX Grand City Properties Q3-Zahlen DEU Deutsche Pfandbriefbank Q3-Zahlen LUX SAF Holland Q3-Zahlen AUT Strabag Q3-Zahlen BEL KBC Group Q3-Zahlen NLD Aegon Q3-Zahlen DEU Merck KGaA Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) ITA Generali Group Q3-Zahlen DEU Deutsche Telekom Q3-Zahlen DEU Siemens Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, DEU Bilfinger Q3-Zahlen DEU Aareal Bank Q3-Zahlen DEU Fraport Verkehrszahlen 10/25 AUT Wienerberger Q3-Zahlen DEU MLP Q3-Zahlen DEU Hapag-Lloyd 9Monatszahlen DEU HHLA 9Monatszahlen DEU Renk Q3-Zahlen FRA Alstom Halbjahreszahlen DEU Talanx Q3-Zahlen DEU Delivery Hero Q3 Trading Update DEU Eckert & Ziegler Q3-Zahlen GBR Aviva Q3-Zahlen GBR Burberry Q3-Zahlen GBR United Utilities Halbjahreszahlen GBR Rolls-Royce Q3 Trading Update DEU EnBW Q3-Zahlen DEU BayernLB Q3-Zahlen DEU Dekabank 9Monatszahlen USA Walt Disney Q4-Zahlen ITA Enel Q3-Zahlen ESP ACS Q3-Zahlen LUX Eurofins Scientific Q3-Zahlen Termine Konjunktur GBR BIP Q3/25 GBR Privatkonsum Q3/25 GBR Staatsausgaben Q3/25 GBR Industrieproduktion 9/25 POL BiP Q3/25 FRA IEA-Ölmarktbericht EUR Industrieproduktion 9/25 USA EIA-Ölbericht DEU DIHK stellt World Business Outlook für den Herbst 2025 vor DEU Landgericht Berlin verhandelt Milliarden-Klage von Idealo gegen Google DEU Online-Pk Bitkom «Gipfel zur digitalen Souveränität» DEU EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank , Claudia Buch, Frankfurt DEU Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin BEL Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.