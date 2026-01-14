Termine Unternehmen
      DEU Audi Auslieferungen Q4/25
      USA BofA Q4-Zahlen 
      USA Wells Fargo Q4-Zahlen
      USA Citigroup Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      USA MBA Hypothekenanträge
      USA Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
      USA Einzelhandelsumsatz 11/25
      USA Leistungsbilanz Q3/25
      USA Wiederverkäufe Häuser 12/25
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Fed Beige-Book
      CHN Handelsbilanz 12/25
      USA/DNK Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen und die für 
          Aussenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt 
          treffen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Aussenminister Marco Rubio zu 
          einem Gespräch über Grönland im Weissen Haus zusammen.

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)