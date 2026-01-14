Termine Unternehmen DEU Audi Auslieferungen Q4/25 USA BofA Q4-Zahlen USA Wells Fargo Q4-Zahlen USA Citigroup Q4-Zahlen Termine Konjunktur USA MBA Hypothekenanträge USA Erzeugerpreise 10/25 und 11/25 USA Einzelhandelsumsatz 11/25 USA Leistungsbilanz Q3/25 USA Wiederverkäufe Häuser 12/25 USA EIA-Ölbericht USA Fed Beige-Book CHN Handelsbilanz 12/25 USA/DNK Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen und die für Aussenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt treffen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Aussenminister Marco Rubio zu einem Gespräch über Grönland im Weissen Haus zusammen.

