Termine Unternehmen
      FRA Totalenergies Q1-Umsatz
      GBR Imperial Brands Q2-Umsatz
      DEU Dekabank Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
      USA Blackrock Q1-Zahlen
      USA JPMorgan Q1-Zahlen
      USA jnj Q1-Zahlen
      USA Wells Fargo Q1-Zahlen
      USA Citigroup Q1-Zahlen
      DEU BMW Pre-Close Call Q1/26
      FRA Kering Q1-Umsatz
      USA Boeing Auslieferungen 3/26

Termine Konjunktur
      JPN Kapazitätsauslastung 2/26
      JPN Industrieprodukion 2/26 
      ESP Verbraucherpreise 3/26 
      FRA IEA Ölmarkt Monatsbericht
      USA Erzeugerpreise 3/26
      USA IWF veröffentlicht Bericht zur globalen Finanzstabilität
      CHN Handelsbilanz 3/26
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(AWP)