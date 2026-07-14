Termine Unternehmen
      DEU Gerresheimer Q2-Zahlen
      NOR DNB ASA Q2-Zahlen
      SWE Ericsson Q2-Zahlen
      DEU Mercedes-Benz Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
      USA JPMorgan Q2-Zahlen
      USA BofA Q2-Zahlen
      USA Wells Fargo Q2-Zahlen
      USA Goldman Sachs Q2-Zahlen
      USA Citigroup Q2-Zahlen
      DEU Evotec Telefonkonferenz Eckdaten H1/Prognosesenkung
      DEU Schaeffler Pre-Close-Call Q2

Termine Konjunktur
      JPN Kapazitätsauslastung 5/26
      JPN Industrieproduktion 5/26 
      DEU Grosshandelspreise 6/26
      USA ADP-Arbeitsmarktbericht
      USA Verbraucherpreise 6/26
      USA Realeinkommen 6/26
      CHN Im- und Exporte 6/26
      DEU Halbjahres-Pk des Handelsverband Deutschland

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)