Termine Unternehmen DEU Lanxess Q2-Zahlen DEU Bilfinger Q2-Zahlen DEU HelloFresh Q2-Zahlen DEU RWE Q2-Zahlen DEU Thyssenkrupp Q3-Zahlen DEU Talanx Q2-Zahlen DNK Carlsberg Halbjahreszahlen NLD Adyen Halbjahreszahlen GBR Aviva Halbjahreszahlen GBR Admiral Halbjahreszahlen TWN Foxconn Q2-Zahlen USA Deere & Co Q3-Zahlen USA Sandisk Jahreszahlen USA Applied Materials Q3-Zahlen Termine Konjunktur CHN Einzelhandelsumsatz 7/25 CHN Industrieproduktion 7/25 GBR BIP Q2/25 GBR Privatkonsum Q2/25 GBR Staatsausgaben Q2/25 GBR Im- und Exporte Q2/25 GBR Industrieproduktion 6/25 GBR Handelsbilanz 6/25 FRA Verbraucherpreise 7/25 NOR Zentralbank Zinsentscheid EUR BIP Q2/25 EUR Industrieproduktion 6/25 EUR Beschäftigung Q2/25 USA Erzeugerpreise 7/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe -

