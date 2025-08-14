Termine Unternehmen
      DEU Lanxess Q2-Zahlen 
      DEU Bilfinger Q2-Zahlen
      DEU HelloFresh Q2-Zahlen 
      DEU RWE Q2-Zahlen 
      DEU Thyssenkrupp Q3-Zahlen 
      DEU Talanx Q2-Zahlen 
      DNK Carlsberg Halbjahreszahlen
      NLD Adyen Halbjahreszahlen 
      GBR Aviva Halbjahreszahlen
      GBR Admiral Halbjahreszahlen
      TWN Foxconn Q2-Zahlen
      USA Deere & Co Q3-Zahlen
      USA Sandisk Jahreszahlen
      USA Applied Materials Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      CHN Einzelhandelsumsatz 7/25
      CHN Industrieproduktion 7/25
      GBR BIP Q2/25 
      GBR Privatkonsum Q2/25 
      GBR Staatsausgaben Q2/25 
      GBR Im- und Exporte Q2/25 
      GBR Industrieproduktion 6/25
      GBR Handelsbilanz 6/25
      FRA Verbraucherpreise 7/25 
      NOR Zentralbank Zinsentscheid
      EUR BIP Q2/25 
      EUR Industrieproduktion 6/25
      EUR Beschäftigung Q2/25 
      USA Erzeugerpreise 7/25
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
