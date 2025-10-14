Termine Unternehmen GBR BP Q3 Trading Statement USA Blackrock Q3-Zahlen USA General Mills Investor Day FRA LVMH Q3-Umsatz AUT Telekom Austria 9Monatszahlen Termine Konjunktur DEU Verbraucherpreise 9/25 GBR Arbeitsmarktdaten 8/25 DEU ZEW-Index 10/25 USA IWF Weltwirtschaftsausblick USA IWF Globaler Finanzstabilitätsbericht USA Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus AUT Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten SAF Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister DNK Informelles Treffen der EU-Handelsminister - 2. Tag USA Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank

