Termine Unternehmen
      GBR BP Q3 Trading Statement
      USA Blackrock Q3-Zahlen
      USA General Mills Investor Day
      FRA LVMH Q3-Umsatz
      AUT Telekom Austria 9Monatszahlen

Termine Konjunktur
      DEU Verbraucherpreise 9/25 
      GBR Arbeitsmarktdaten 8/25
      DEU ZEW-Index 10/25
      USA IWF Weltwirtschaftsausblick
      USA IWF Globaler Finanzstabilitätsbericht
      USA Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil 
          anzufechten läuft aus
      AUT Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen 
          von Vermögenswerten 
      SAF Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister
      DNK Informelles Treffen der EU-Handelsminister - 2. Tag
      USA Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds  und der Weltbank

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)