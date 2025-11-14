Termine Unternehmen
      DEU Allianz Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      DEU Bechtle Q3-Zahlen 
      DEU Siemens Energy Bilanz-Pk
      DNK Novo Nordisk ausserordentliche Hauptversammlung
      FRA Vallourec Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25
      DEU Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25
      FRA Verbraucherpreise 10/25 
      ESP Verbraucherpreise 10/25 
      ITA Handelsbilanz 9/25
      EUR BIP Q3/25 
      EUR Handelsbilanz 9/25
      USA Einzelhandelsumsatz 10/25
      USA Erzeugerpreise 10/25
      USA Lagerbestände 9/25
      DEU Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024
      DEU Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas 
          Deutschland 2025» 
      DEU Treffen der EU-Finanzminister für den Jahreshaushalt 2026 und 
          Verhandlungen mit EU-Parlament
      BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
      DEU Pks der Bundestagsfraktionen zu den Ergebnissen der 
          Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026
      DEU Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse 
          für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten

