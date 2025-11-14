Termine Unternehmen DEU Allianz Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) DEU Bechtle Q3-Zahlen DEU Siemens Energy Bilanz-Pk DNK Novo Nordisk ausserordentliche Hauptversammlung FRA Vallourec Q3-Zahlen Termine Konjunktur DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25 DEU Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25 FRA Verbraucherpreise 10/25 ESP Verbraucherpreise 10/25 ITA Handelsbilanz 9/25 EUR BIP Q3/25 EUR Handelsbilanz 9/25 USA Einzelhandelsumsatz 10/25 USA Erzeugerpreise 10/25 USA Lagerbestände 9/25 DEU Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024 DEU Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» DEU Treffen der EU-Finanzminister für den Jahreshaushalt 2026 und Verhandlungen mit EU-Parlament BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém DEU Pks der Bundestagsfraktionen zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026 DEU Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.