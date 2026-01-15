Termine Unternehmen
      AUT OMV Q4-Umsatz
      TWN TSMC Q4-Zahlen
      USA Blackrock Q4-Zahlen
      USA Goldman Sachs Q4-Zahlen
      USA MS Q4-Zahlen
      USA First Horizon Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR BIP 11/25
      GBR Industrieproduktion 11/25
      GBR Handelsbilanz 11/25
      DEU Grosshandelspreise 12/25
      FRA Verbraucherpreise 12/25 
      ITA Industrieproduktion 11/25
      EUR Industrieproduktion 11/25
      EUR Handelsbilanz 11/25
      ITA Handelsbilanz 11/25
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Ex- und Importpreise 11/25
      USA Empire State Manufacturing Bericht 01/26
      USA Philadelphia Fed Business Outlook
      LUX EuGH urteilt zur Erstattung von Provision bei Flugstreichung
      DEU Game-Verband und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär  
          stellen Studie zur deutschen Computerspiele-Branche vor

