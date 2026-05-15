Termine Unternehmen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 4/26
      DEU Freenet Q1-Zahlen 

Termine Konjunktur
      ITA Verbraucherpreise 4/26 
      USA Empire State Mfg Bericht 5/26
      USA Industrieproduktion 4/26
      USA Kapazitätsauslastung 4/26
      ROU Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Destatis: Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte,
      DEU OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in 
          zweiter Instanz verhandelt, Köln

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)