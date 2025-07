Termine Unternehmen SWE Ericsson Q2-Zahlen NOR Aker ASA Q2-Zahlen FIN Elisa Q2-Zahlen USA Bank of New York Mellon Q2-Zahlen USA JPMorgan Chase Q2-Zahlen USA Wells Fargo Q2-Zahlen USA State Street Q2-Zahlen USA Blackrock Q2-Zahlen USA Citigroup Q2-Zahlen AUT Telekom Austria Halbjahreszahlen DEU KBA: Monatliche Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen mit alternativem Antrieb 6/25 DEU BMW Investor and Analyst Days 2025 Termine Konjunktur CHN BIP Q2/25 CHN Einzelhandelsumsatz 6/25 CHN Industrieproduktion 6/25 ESP Verbraucherpreise 6/25 DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 7/25 EUR Industrieproduktion 5/25 USA Empire State Bericht 7/25 USA Verbraucherpreise 6/25 USA Realeinkommen 6/25 CAN Verbraucherpreise 6/25 DEU Pressegespräch Merck zur Rolle Deutschlands in der Halbleiterindustrie, Darmstadt DEU Online-Pk Bundesverband WindEnergie zu Status der Windenergie im Land 1. Halbjahr 2025, Berlin

