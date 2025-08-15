Termine Unternehmen
      FIN Fortum Q2-Zahlen
      DEU Borussia Dortmund vorläufige Jahreszahlen (11.30 h Pk, 14.00 h 
          Analystencall)

Termine Konjunktur
      JPN BIP Q2/25 
      CHN Einzelhandelsumsatz 7/25
      CHN Industrieproduktion 7/25
      JPN Industrieproduktion 6/25 
      JPN Kapazitätsauslastung 6/25
      DEU Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik tiefer gegliederte
      USA Einzelhandelsumsatz 7/25
      USA Empire State MfG Bericht 8/25
      USA Im- und Exportpreise 7/25
      USA Industrieproduktion 7/25
      USA Kapazitätsauslastung 7/25
      USA Lagerbestände 6/25
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 
      ITA Feiertag Börse geschlossen
      USA/RUS US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin treffen sich 
          in Alaska

- Hinweis
      ITA Feiertag - Börse geschlossen

