Termine Unternehmen FIN Fortum Q2-Zahlen DEU Borussia Dortmund vorläufige Jahreszahlen (11.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) Termine Konjunktur JPN BIP Q2/25 CHN Einzelhandelsumsatz 7/25 CHN Industrieproduktion 7/25 JPN Industrieproduktion 6/25 JPN Kapazitätsauslastung 6/25 DEU Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik tiefer gegliederte USA Einzelhandelsumsatz 7/25 USA Empire State MfG Bericht 8/25 USA Im- und Exportpreise 7/25 USA Industrieproduktion 7/25 USA Kapazitätsauslastung 7/25 USA Lagerbestände 6/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 ITA Feiertag Börse geschlossen USA/RUS US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin treffen sich in Alaska - Hinweis ITA Feiertag - Börse geschlossen

