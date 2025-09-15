Termine Unternehmen - Termine Konjunktur ITA Handelsbilanz 7/25 EUR Handelsbilanz 7/25 USA Empire State Manufacturing Survey -

Nachfolgend die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine vom 15.09.2025:
