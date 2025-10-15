Termine Unternehmen NLD ASML Q3-Umsatz NLD ABN Amro Pre-Close Q3 USA PNC Financial Services Q3-Zahlen USA First Horizon Q3-Zahlen USA Salesforce Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025 FRA Rexel Q3-Umsatz USA Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025 Termine Konjunktur JPN Industrieproduktion 8/25 DEU Schulden der öffentlichen Haushalte , 2. FRA Verbraucherpreise 9/25 EUR Industrieproduktion 8/25 USA MBA Hypothekenanträge USA Empire State Manufacturing Bericht 9/25 USA Verbraucherpreise 9/25 USA Fed Beige Book USA Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.) DEU Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage AUT Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten BEL Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine- Kontaktgruppe DEU Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanair?s Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer. SAF Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister USA Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank

