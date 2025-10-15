Termine Unternehmen
      NLD ASML Q3-Umsatz
      NLD ABN Amro Pre-Close Q3
      USA PNC Financial Services Q3-Zahlen
      USA First Horizon Q3-Zahlen
      USA Salesforce Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025
      FRA Rexel Q3-Umsatz
      USA Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

Termine Konjunktur
      JPN Industrieproduktion 8/25 
      DEU Schulden der öffentlichen Haushalte , 2.
      FRA Verbraucherpreise 9/25 
      EUR Industrieproduktion 8/25
      USA MBA Hypothekenanträge
      USA Empire State Manufacturing Bericht 9/25
      USA Verbraucherpreise 9/25
      USA Fed Beige Book
      USA Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 
          16.10.)
      DEU Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung 
          bei Dieselklage
      AUT Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: 
          Beiseiteschaffen von Vermögenswerten
      BEL Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-
          Kontaktgruppe
      DEU Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die 
          Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen 
          Luftverkehr geben und Ryanair?s Kapazitätsanpassungen in Deutschland 
          für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, 
          und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer.
      SAF Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister 
      USA Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds  und der Weltbank

