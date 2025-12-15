Termine Unternehmen - Termine Konjunktur DEU Grosshandelspreise 11/25 EUR Industrieproduktion 10/25 USA Empire State Index 12/25 USA NAHB-Index 12/25 DEU Chemiegipfel Ostdeutschland 2025 zum Thema «Beschäftigungssicherung und Erhaltung der Standorte» DEU 8. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum, Berlin DEU Hybrid-Pk zur Zukunft der Meyer Werft mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche DEU Bundesbank zur Bargeldakzeptanz und zur Entwicklung des Marktes für Zahlungskarten in Deutschland

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.