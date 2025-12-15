Termine Unternehmen
-

Termine Konjunktur
      DEU Grosshandelspreise 11/25
      EUR Industrieproduktion 10/25
      USA Empire State Index 12/25
      USA NAHB-Index 12/25
      DEU Chemiegipfel Ostdeutschland 2025 zum Thema «Beschäftigungssicherung 
          und Erhaltung der Standorte»
      DEU 8. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum, Berlin
      DEU Hybrid-Pk zur Zukunft der Meyer Werft mit Bundeswirtschaftsministerin 
          Katherina Reiche 
      DEU Bundesbank zur Bargeldakzeptanz und zur Entwicklung des Marktes für 
          Zahlungskarten in Deutschland

