Termine Unternehmen DEU Fraport Verkehrszahlen 12/24 TWN TSMC Jahreszahlen GBR Deliveroo Q4-Umsatz USA UnitedHealth Group Q4-Zahlen USA PNC Financial Services Q4-Zahlen USA First Horizon Q4-Zahlen USA BofA Q4-Zahlen USA MS Q4-Zahlen FRA Vinci Q4-Umsatz NOR Aker ASA Q4-Umsatz USA U.S. Bancorp Q4-Zahlen Termine Konjunktur JPN Erzeugerpreise 12/24 DEU Verbraucherpreise 12/24 GBR Industrieproduktion 11/24 GBR Handelsbilanz 11/24 GBR Dienstleistungsindex 11/24 GBR BIP 11/24 ITA Verbraucherpreise 12/24 EUR EZB Sitzungsprotokoll 11/12.12.24 USA Einzelhandelsumsatz12/24 USA Im- und Exportpreise12/24 USA Philadelphia Fed Business Outlook 1/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Lagerbestände 11/24 USA NAHB Wohnungsmarkt-Index 1/25 POL Zentralbank Zinsentscheid KOR Zentralbank Zinsentscheid DEU US-Präsident Joe Biden hält Abschiedsrede FRA Die Internationale Energieagentur legt Bericht zur Entwicklung der Kernenergie vor DEU Sitzung des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Atomausstieg DEU Stuttgarter Automobilgipfel u. a. mit EU-Exekutiv-Vizepräsident Stéphane Séjourné

