Termine Unternehmen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025
      NOR Aker BP ASA Q4-Umsatz
      DEU Porsche Auslieferungen 2025
      DEU voraussichtlich Daimler Truck, Q4- und Jahresabsatz
      USA PNC Financial Services Q4-Zahlen
      USA State Street Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Verbraucherpreise 12/25 
      DEU Baugenehmigungen 11/25
      ITA Verbraucherpreise 12/25 
      USA Industrieproduktion 12/25
      USA Kapazitätsauslastung 12/25
      USA NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26
      EUR Online-Pressebriefing der Eurogruppe und dem ECOFIN mit 
          Staatssekretärin Schwamberger

