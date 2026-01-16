Termine Unternehmen DEU Fraport Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 NOR Aker BP ASA Q4-Umsatz DEU Porsche Auslieferungen 2025 DEU voraussichtlich Daimler Truck, Q4- und Jahresabsatz USA PNC Financial Services Q4-Zahlen USA State Street Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU Verbraucherpreise 12/25 DEU Baugenehmigungen 11/25 ITA Verbraucherpreise 12/25 USA Industrieproduktion 12/25 USA Kapazitätsauslastung 12/25 USA NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26 EUR Online-Pressebriefing der Eurogruppe und dem ECOFIN mit Staatssekretärin Schwamberger

