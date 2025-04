Termine Unternehmen GBR Rio Tinto Q1-Umsatz SWE Nordea Bank Q1-Zahlen DEU Sartorius Q1-Zahlen FRA Sartorius Q1-Zahlen NLD ASML Holding Q1-Zahlen NLD ABN Amro Pre-Close Q1/25 NLD Heineken Q1-Zahlen USA U.S. Bancorp Q1-Zahlen USA Travelers Q1-Zahlen USA Abbott Laboratories Q1-Zahlen USA United Airlines Q1-Zahlen USA Alcoa Q1-Zahlen AUS BHP Group 9Monatsbericht Produktion Termine Konjunktur JPN Kernrate Maschinenaufträge 2/25 CHN Einzelhandelsumsatz 3/25 CHN BIP Q1/25 CHN Industrieproduktion 3/25 GBR Verbraucherpreise 3/25 AUT Verbraucherpreise 3/25 ITA Verbraucherpreise 3/25 EUR EZB Leistungsbilanz 2/25 EUR Verbraucherpreise 3/25 USA Einzelhandelsumsatz 3/25 USA Kapazitätsauslastung 3/25 USA Industrieproduktion 3/25 CAN Zentralbank Zinsentscheid USA NAHB-Index 4/25 USA Lagerbestände 2/25 USA EIA-Ölbericht USA Fed-Chef Jerome Powell, Rede im Economic Club von Chicago DEU Pk der Heimtierbranche 2025: Wie entwickelt sich der Heimtiermarkt in Deutschland? DEU Digitale Pk des Versicherungsombudsmann e. V. - Vorstellung des Jahresberichts 2024 DEU Online-Pressegespräch des Deutschen Bauernverbands zur Bewertung der Ergebnisse des Koalitionsvertrages aus Sicht der Landwirtschaft mit Präsident Joachim Rukwied USA Zweiteiliges Interview mit US-Präsident Donald Trump beim spanischsprachigen US-Sender Fox Noticias DEU/POL Geschäftsführender Bundeskanzler Scholz besucht den polnischen Ministerpräsidenten Tusk AUS Zweite TV-Debatte zwischen Australiens Premier Anthony Albanese

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.