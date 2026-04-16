Termine Unternehmen
      TWN Taiwan Semiconductor Q1-Zahlen
      GBR Tesco Jahreszahlen
      GBR Rentokil Initial Q1-Umsatz
      DEU Bosch Jahrespressekonferenz, Renningen
      FRA Pernod Ricard Q3-Umsatz
      DEU VDMA Online-Pk Grossanlagenbau
      USA Pepsico Q1-Zahlen
      USA U.S. Bancorp Q1-Zahlen
      USA Bank of New York Mellon Q1-Zahlen
      USA KeyCorp Q1-Zahlen
      USA Travelers Q1-Zahlen
      USA Abbott Laboratories Q1-Zahlen
      USA Alcoa Q1-Zahlen
      USA Netflix Q1-Zahlen
      FRA Kering Capital Markets Day
      ITA Pirelli Jahreszahlen 

Termine Konjunktur
      GBR BIP 2/26
      GBR Industrieproduktion 2/26
      GBR Handelsbilanz 2/26
      ITA Verbraucherpreise 3/26 
      EUR Verbraucherpreise 3/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
      USA Industrieproduktion 3/26
      USA Kapazitätsauslastung 3/26
      LUX EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei 
          kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoss, Luxemburg
      USA Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds  und der 
          Weltbank
      Uhr Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Nagel und 
          Bundesfinanzminister Klingbeil

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(AWP)