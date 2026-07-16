Termine Unternehmen SWE Nordea Bank Q2-Zahlen SWE Tele2 AB Q2-Zahlen NOR Telenor Q2-Zahlen SWE Investor Q2-Zahlen DEU Hypoport vorläufige Q2-Zahlen TWN Taiwan Semiconductor Manufacturing Q2-Zahlen FRA Totalenergies Q2-Umsatz DEU Renk Pre-Close Call Q2 USA UnitedHealth Group Q2-Zahlen USA U.S. Bancorp Q2-Zahlen USA GE Aerospace Q2-Zahlen USA State Street Q2-Zahlen USA Abbott Laboratories Q2-Zahlen FRA Vinci Q2-Umsatz USA Netflix Q2-Zahlen USA Alcoa Q2-Zahlen USA United Airlines Q2-Zahlen Termine Konjunktur GBR Handelsbilanz 5/26 GBR BIP 5/26 GBR Bauproduktion 5/26 GBR Industrieproduktion 5/26 EUR Handelsbilanz 5/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Philadelphia Fed Outlook 7/26 USA Einzelhandelsumsatz 6/26 USA Schwebende Hausverkäufe 6/26 USA Lagerbestände 5/26 USA NAHB Wohnungsmarkt-Index FRA Die Internationale Energieagentur legt den Bericht 2026 zur weltweiten Versorgung mit kritischen Rohstoffen vor DEU Bundesgerichtshof entscheidet zu Kündigung bei Fitnessstudio-Vertrag DEU Bundesgerichtshof entscheidet über Halbteilungsgrundsatz beim Kauf eines Einfamilienhauses DEU Pharmakonzern Merck eröffnet neues Prüfzentrum für Arzneimittelfreigabe

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