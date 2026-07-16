Termine Unternehmen
      SWE Nordea Bank Q2-Zahlen
      SWE Tele2 AB Q2-Zahlen
      NOR Telenor Q2-Zahlen
      SWE Investor Q2-Zahlen
      DEU Hypoport vorläufige Q2-Zahlen
      TWN Taiwan Semiconductor Manufacturing Q2-Zahlen
      FRA Totalenergies Q2-Umsatz
      DEU Renk Pre-Close Call Q2
      USA UnitedHealth Group Q2-Zahlen
      USA U.S. Bancorp Q2-Zahlen
      USA GE Aerospace Q2-Zahlen
      USA State Street Q2-Zahlen
      USA Abbott Laboratories Q2-Zahlen
      FRA Vinci Q2-Umsatz
      USA Netflix Q2-Zahlen
      USA Alcoa Q2-Zahlen
      USA United Airlines Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Handelsbilanz 5/26
      GBR BIP 5/26
      GBR Bauproduktion 5/26
      GBR Industrieproduktion 5/26
      EUR Handelsbilanz 5/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Philadelphia Fed Outlook 7/26
      USA Einzelhandelsumsatz 6/26
      USA Schwebende Hausverkäufe 6/26
      USA Lagerbestände 5/26
      USA NAHB Wohnungsmarkt-Index
      FRA Die Internationale Energieagentur  legt den Bericht 2026 zur 
          weltweiten Versorgung mit kritischen Rohstoffen vor
      DEU Bundesgerichtshof entscheidet zu Kündigung bei Fitnessstudio-Vertrag
      DEU Bundesgerichtshof entscheidet über Halbteilungsgrundsatz beim Kauf 
          eines Einfamilienhauses
      DEU Pharmakonzern Merck eröffnet neues Prüfzentrum für 
          Arzneimittelfreigabe

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(AWP)