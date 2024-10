Termine Unternehmen NLD Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz USA U.S. Bancorp Q3-Zahlen USA MS Q3-Zahlen USA Abbott Laboratories Q3-Zahlen USA Alcoa Q3-Zahlen Termine Konjunktur DEU Detailhandelsumsatz 8/24 GBR Konsumentenpreise 9/24 GBR Erzeugerpreise 9/24 USA MBA Hypothekenanträge USA Export- und Importpreise 9/24 FRA Internationale Energie-Agentur , Veröffentlichung des Weltenergieberichts DEU Destatis: Vor der US-Wahl - Deutschlands wirtschaftliche Beziehungen zu den USA: Aussenhandel, auslandskontrollierte Unternehmen, Jahre 2003 bis 2024 DEU Online-Pk Bitkom zu künstliche Intelligenz in Deutschland - Status quo und Ausblick mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst BEL Gipfeltreffen von EU und Golfstaaten BEL Pk von Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Nato- Verteidigungsministertreffen am 17./18.10. DEU Bundestag UKR Präsident Selenskyj stellt dem Parlament seinen «Siegesplan» vor

