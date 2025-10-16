Termine Unternehmen DEU Sartorius Q3-Zahlen DEU Hypoport Q3 erste operative Kennziffern SWE Investor AB Q3-Zahlen FRA Pernod Ricard Q1-Umsatz SWE EQT Q3-Zahlen USA Bank of New York Mellon Q3-Zahlen USA US Bancorp Q3-Zahlen USA KeyCorp Q3-Zahlen Termine Konjunktur GBR BIP 8/25 GBR Industrieproduktion 8/25 GBR Handelsbilanz 8/25 ITA Verbraucherpreise 9/25 EUR Handelsbilanz 8/25 ITA Handelsbilanz 8/25 DEU Bundesbank Monatsbericht 10/25 USA Philadelphia-Fed-Index 10/25 USA NAHB Wohnungsmarkt-Index USA EIA-Ölbericht USA Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten DEU Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel DEU BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard- Insolvenzverfahren SAF Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister USA Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank

