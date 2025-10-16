Termine Unternehmen
      DEU Sartorius Q3-Zahlen
      DEU Hypoport Q3 erste operative Kennziffern
      SWE Investor AB Q3-Zahlen
      FRA Pernod Ricard Q1-Umsatz
      SWE EQT Q3-Zahlen
      USA Bank of New York Mellon Q3-Zahlen
      USA US Bancorp Q3-Zahlen
      USA KeyCorp Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR BIP 8/25
      GBR Industrieproduktion 8/25
      GBR Handelsbilanz 8/25
      ITA Verbraucherpreise 9/25 
      EUR Handelsbilanz 8/25
      ITA Handelsbilanz 8/25
      DEU Bundesbank Monatsbericht 10/25
      USA Philadelphia-Fed-Index 10/25
      USA NAHB Wohnungsmarkt-Index
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und 
          Zentralbankchefs der G20-Staaten
      DEU Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel
      DEU BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-
          Insolvenzverfahren
      SAF Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister 
      USA Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds  und der Weltbank

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)