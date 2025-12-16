Termine Unternehmen
      USA Pfizer Ausblick 2026 

Termine Konjunktur
      GBR Arbeitslosenzahlen 11/25
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
      EUR Handelsbilanz 10/25
      USA Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25
      USA Einzelhandelsumsatz 10/25
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Lagerbestände 9/25
-

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)