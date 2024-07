Termine Unternehmen AUS BHP Group Q4 Production Report SWE Tele2 AB Q2-Zahlen NLD ASML Holding Halbjahreszahlen SWE Svenska Handelsbanken Q2-Zahlen SWE Investor Q2-Zahlen DEU Hypoport Operative Kennzahlen Q2/24 LUX Adler Group ausserordentliche Hauptversammlung USA First Horizon Q2-Zahlen USA jnj Q2-Zahlen USA Ally Financial Q2-Zahlen USA Alcoa Q2-Zahlen USA U.S. Bancorp Q2-Zahlen Termine Konjunktur GBR Verbraucherpreise 6/24 GBR Erzeugerpreise 6/24 DEU Überschuldung privater Haushalte, Jahr 2023 DEU Verarbeitendes Gewerbe , 5/24 AUS Verbraucherpreise 6/24 EUR Verbraucherpreise 6/24 USA Baubeginne- und genehmigungen 6/24 USA Industrieproduktion 6/24 USA Kapazitätsauslastung 6/24 USA EIA-Ölbericht USA Fed Beige Book DEU Wirecard-Prozess: Dritter Angeklagter will nach über eineinhalb Jahren Schweigen brechen, München LUX Urteil des EU-Gerichts zur Benennung von TikTok als Gatekeeper unter den Regeln des Gesetzes über digitale Märkte DEU Online-Pk des Kreditvermittlers Interhyp zum Immobilienmarkt mit Vorstandschef Jörg Utecht DEU Jahres-Pk Forum Fairer Handel zu Umsatz- und Absatzentwicklungen von fair gehandelten Produkten in Deutschland, Berlin DEU Pk zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 und Finanzplan bis 2028 u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner CHN Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.