Termine Unternehmen
      SWE Telia Company AB Q2-Zahlen
      SWE Volvo Car Q2-Zahlen
      SWE SKF Q2-Zahlen
      SWE Husqvarna Q2-Zahlen
      SWE Volvo Q2-Zahlen
      DNK Danske Bank Q2-Zahlen
      SWE Saab Q2-Zahlen
      SWE Skanska Q2-Zahlen
      GBR United Utilities Q1-Umsatz
      GBR Burberry Q1-Umsatz
      NOR Yara Q2-Zahlen
      SWE Autoliv Q2-Zahlen
      USA Travelers Cos Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Baugenehmigungen 5/26
      DEU Verarbeitendes Gewerbe  5/26
      EUR Leistungsbilanz 5/26
      EUR Verbraucherpreise 6/26 
      USA Im- und Exportpreise 6/26
      USA Baubeginne- und genehmigungen 6/26 
      USA Industrieproduktion 6/26
      USA Kapazitätsauslastung 6/26
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 
      DEU/FRA Deutsch-Französische Regierungskonsultationen: Minister- und 
          Verteidigungsrat
      BEL EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des 
          Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
      IRL Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten
      BEL EU-Kommission stellt Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit des 
          Bankensektors vor
      BEL EU-Kommission stellt Energiepaket vor

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(AWP)